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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 07 октября 2018
Хоффенхайм
07.10.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
83'
Р. Нелсон
40'
А. Ребич
46'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
ГОЛ! 1:2!
Р. Нелсон
Пас отдал
Жоэлинтон
83'
80'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Ф. Костич
76'
Желтая карточка
М. Хасебе
69'
Замена
С. Аллер
️️️️
Л. Йович
Замена
Жоэлинтон
️️️️
К. Акпогума
66'
65'
Вторая желтая
А. Ребич
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Ф. Гриллич
60'
Желтая карточка
Н. Шульц
56'
Замена
В. Грифо
️️️️
Л. Биттенкурт
52'
46'
ГОЛ! 0:2!
Л. Йович
46'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Аллан
Желтая карточка
К. Акпогума
43'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
Л. Йович
37'
Желтая карточка
Аллан
31'
Желтая карточка
А. Ребич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
29
Аллан
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бауманн
25
Акпогума
7
Фогт
5
Пош
14
Шульц
27
Гриллич
30
Бренет
26
Демирбай
32
Биттенкурт
11
Салаи
19
Бельфодиль
4-3-2-1
1
Трапп
21
Да Коста
23
Русс
26
Н'Дика
20
Хасебе
6
Фернандес
18
Де Гузман
29
Аллан
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
27
Гриллич
17
Нелсон
17
Нелсон
27
Гриллич
25
Акпогума
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
25
Акпогума
32
Биттенкурт
32
Грифо
32
Грифо
32
Биттенкурт
18
Костич
15
Виллемс
15
Виллемс
18
Костич
29
Аллан
8
Гачинович
8
Гачинович
29
Аллан
9
Йович
22
Аллер
22
Аллер
9
Йович
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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