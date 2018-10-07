Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 07 октября 2018
Валенсия
07.10.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
2'
Э. Гарай
23'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
88'
Замена
Рафинья
️️️️
Артур
84'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Ж. Кондогбиа
79'
Замена
Родриго
️️️️
К. Гамейро
67'
58'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Д. Парехо
58'
Желтая карточка
К. Солер
43'
41'
Желтая карточка
Л. Суарес
23'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
12'
Травма
Г. Гедеш
10'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
10
Парехо
19
Кондогбиа
18
Солер
11
Гедеш
9
Гамейро
44
Батшуайи
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
4
Вермален
18
Альба
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
10
Месси
11
Коутиньо
9
Суарес
19
Кондогбиа
13
Коклен
13
Коклен
19
Кондогбиа
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гамейро
19
Родриго
19
Родриго
9
Гамейро
6
Артур
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Артур
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Коутиньо
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
10
Даниэль Васс
ЦП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Валенсия
Барселона
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Защитник «Родины»: «Мбаппе подошел бы нам больше, чем Ямаль»
11:43
2
Ла Лига: шансы «Барселоны» и «Вильярреала» на победу в матче 13-го тура
09:04
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+