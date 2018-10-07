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МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 07 октября 2018
Ди Си Юнайтед
07.10.2018, воскресенье, 20:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
62'
У. Руни
81'
У. Руни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Руни
81'
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Чикаго Файр
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
48
Трэвис Уорра
ВР
14
Ник ДеЛеон
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
9
Алан Гордон
ЦФ
2-2-1
28
Хамид
13
Бриллант
15
Бирнбаум
6
Канус
32
Акоста
32
Руни
2-2-1-1
2
Каппельхоф
40
Винсент
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
10
Катай
11
Николич
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
48
Трэвис Уорра
ВР
14
Ник ДеЛеон
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Трой Лесесне
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
48
Трэвис Уорра
ВР
14
Ник ДеЛеон
ЦП
20
Хален Робинсон
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
9
Алан Гордон
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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