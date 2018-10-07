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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Интер
СПАЛ - Интер: обзор матча 07 октября 2018
СПАЛ
07.10.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Интер
72'
А. Палоски
14'
М. Икарди
78'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Интер
Желтая карточка
Фелипе
86'
Желтая карточка
Э. Луис
86'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
84'
80'
Желтая карточка
Ж. Миранда
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
ГОЛ! 1:1!
А. Палоски
Пас отдал
М. Фарес
72'
Желтая карточка
С. Миссироли
53'
52'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
М. Валоти
50'
Желтая карточка
М. Лаццари
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
Ш. Врсалько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
5
Джуру
15
Сионек
27
Фелипе
29
Лаццари
10
Валоти
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
93
Фарес
37
Петанья
7
Антенуччи
3-4-1-2
1
Ханданович
24
Врсалько
13
Миранда
37
Шкриньяр
44
Наингголан
6
Валеро
15
Весино
27
Асамоа
5
Перишич
9
Икарди
17
Кейта
Остались в запасе
СПАЛ
Интер
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча СПАЛ - Интер
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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