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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 07 октября 2018
Монако
07.10.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
49'
Р. Фалькао
14'
Д. Да Силва
77'
А. Бен Арфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
Желтая карточка
Д. Сидибе
86'
Желтая карточка
А. Головин
79'
77'
ГОЛ! 1:2!
А. Бен Арфа
Пас отдал
М. Ньянг
Желтая карточка
К. Глик
75'
66'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
65'
Желтая карточка
Жемерсон
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Головин
49'
Красная карточка
А. Раджи
45'
+1
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
30
Сейду Си
ВР
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Субашич
15
Глик
24
Раджи
21
Жемерсон
39
Хенрикс
14
Аолу
19
Сидибе
18
Тилеманс
10
Головин
9
Силла
9
Фалькао
3-2-2-3
27
Диалло
2
Зеффан
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
5
Бенсебаини
19
Гренье
21
Андре
20
дель Кастильо
8
Бен Арфа
7
Сарр
Остались в запасе
Монако
Ренн
7
Самуэль Грандсир
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
99
Рафик Гитан
АП
40
Томаш Коубек
ВР
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
89
Насер Шадли
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
40
Томаш Коубек
ВР
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ренн
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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