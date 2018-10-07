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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 07 октября 2018
Фрайбург
07.10.2018, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Желтая карточка
К. Гюнтер
78'
Желтая карточка
Н. Хефлер
63'
61'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
Л. Кюблер
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шволов
4
Кох
5
Гульде
3
Хайнц
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
8
Гондорф
8
Франтц
7
Салаи
7
Нидерлехнер
3-2-1-1-3
1
Градецки
15
Драгович
5
Бендер
4
Та
8
Вайзер
18
Венделл
31
Кор
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
27
Аларио
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Фрайбург - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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