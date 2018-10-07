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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Орландо Сити
Даллас - Орландо Сити: обзор матча 07 октября 2018
Даллас
07.10.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Орландо Сити
70'
В. Ульоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Орландо Сити
ГОЛ! 1:0!
В. Ульоа
Пас отдал
М. Уррути
70'
35'
Желтая карточка
Й. Йотун
Желтая карточка
К. Груэсо
28'
7'
Желтая карточка
Д. Дуайер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
26
Карлос Аскуэс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
17
Мохаммед Эльмунир
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
4
Уилл Джонсон
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Даллас
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
2-3-2
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
24
Холлингшид
11
Груэсо
13
Ульоа
14
Баджи
37
Уррути
3-4-1
17
Бендик
22
Сане
26
Аскуэс
19
Йотун
16
Клестан
4
Джонсон
23
Суттер
17
Эльмунир
14
Дуайер
Остались в запасе
Даллас
Орландо Сити
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
7
Кристиан Игита
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Даллас - Орландо Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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