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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал: обзор матча 07 октября 2018
Фулхэм
07.10.2018, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Арсенал
44'
А. Шюррле
29'
А. Ляказетт
49'
А. Ляказетт
67'
А. Рэмзи
79'
П. Обамеянг
90+1'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Арсенал
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
С. Йохансен
️️️️
Л. Вьетто
83'
80'
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Ляказетт
79'
ГОЛ! 1:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Бельерин
Желтая карточка
А. Шюррле
70'
67'
ГОЛ! 1:3!
А. Рэмзи
Пас отдал
П. Обамеянг
67'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ивоби
62'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
К. МакДональд
️️️️
Ф. Ангисса
62'
Желтая карточка
Л. Вьетто
57'
Замена
А. Камара
️️️️
Т. Рим
54'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Д. Уэлбек
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Л. Вьетто
44'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
3
Рим
23
Ле Марша
29
Кристи
30
Сессеньон
3
Одои
99
Ангисса
20
Шюррле
14
Сери
10
Вьетто
9
Митрович
4-2-1-1-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
18
Монреаль
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
17
Ивоби
91
Ляказетт
18
Уэлбек
99
Ангисса
29
МакДональд
29
МакДональд
99
Ангисса
10
Вьетто
10
Йохансен
10
Йохансен
10
Вьетто
3
Рим
33
Камара
33
Камара
3
Рим
91
Ляказетт
6
Гендузи
6
Гендузи
91
Ляказетт
17
Ивоби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
17
Ивоби
18
Уэлбек
7
Обамеянг
7
Обамеянг
18
Уэлбек
Остались в запасе
Фулхэм
Арсенал
15
Серхио Рико
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Фулхэм - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
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