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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 07 октября 2018
Канзаc Сити
07.10.2018, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
25'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
Д. Расселл
49'
Желтая карточка
С. Синович
34'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Ибрагимович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
22
Шинон Уилльямс
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
6
Баджо Хусидич
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
3-4
29
Мелия
15
Синович
5
Бислер
3
Опара
77
Расселл
15
Эспиноза
8
Зуси
21
Гутьеррес
4-3-3
22
Бингхэм
5
Стерес
27
Ромни
3
Коул
22
Уилльямс
7
Алессандрини
8
Ллетгет
6
Джонатан
24
Боатенг
9
Камара
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
6
Баджо Хусидич
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
6
Баджо Хусидич
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес Гэлакси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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