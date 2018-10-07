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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Сивасспор
Йени Малатьяспор - Сивасспор: обзор матча 07 октября 2018
Йени Малатьяспор
07.10.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
4 : 4
Завершен
Сивасспор
11'
А. Мина
77'
А. Бюйюк
17'
М. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Сивасспор
ГОЛ! 2:1!
А. Бюйюк
Пас отдал
Х. Бутаиб
77'
Желтая карточка
А. Бюйюк
64'
53'
Вторая желтая
Дуглас
27'
Желтая карточка
Дуглас
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Демир
ГОЛ! 1:0!
А. Мина
Пас отдал
Гильерме
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Артуро Мина
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
12
Гильерме
АП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
5
Дуглас
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Йени Малатьяспор
22
Иссиар Диа
ЦФ
Сивасспор
1
Серхио Рочет
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
2-1-1-2
30
Мина
9
Алексич
70
Муниру
12
Гильерме
29
Бутаиб
10
Бюйюк
2-1-2
5
Дуглас
12
Меджани
37
Рыбалка
70
Робиньо
9
Демир
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Сивасспор
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
1
Серхио Рочет
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
22
Иссиар Диа
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Йени Малатьяспор - Сивасспор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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