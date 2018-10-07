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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Бешикташ
Коньяспор - Бешикташ: обзор матча 07 октября 2018
Коньяспор
07.10.2018, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
31'
М. Ятабаре (П)
90+4'
П. Уртадо
79'
В. Лав
80'
Д. Ленс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Бешикташ
ГОЛ! 2:2!
П. Уртадо
90'
+4
90'
Желтая карточка
Пепе
84'
Желтая карточка
Д. Ленс
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ленс
Пас отдал
Р. Бабел
79'
ГОЛ! 1:1!
В. Лав
Пас отдал
О. Озякуп
Желтая карточка
П. Уртадо
71'
Желтая карточка
Н. Скубич
66'
Желтая карточка
Ф. Озторун
63'
Желтая карточка
О. Али Саинер
54'
49'
Желтая карточка
Г. Медель
49'
Желтая карточка
А. Льяич
37'
Желтая карточка
Р. Куарежма
Желтая карточка
Ф. Дианье
34'
Желтая карточка
В. Финдикли
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ятабаре
31'
28'
Красная карточка
Д. Вида
2'
Желтая карточка
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
Бешикташ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-3-1-2
1
Киринтили
87
Озторун
2
Финдикли
42
Саинер
3
Дианье
16
Йонссон
89
Скубич
27
Милошевич
9
Ятабаре
16
Уртадо
4-1-1-1-3
1
Кариус
21
Вида
3
Пепе
77
Генюл
88
Эркин
17
Медель
13
Хатчинсон
22
Льяич
19
Вагнер Лав
7
Куарежма
8
Бабел
Остались в запасе
Коньяспор
Бешикташ
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
53
Муса Арас
ЦП
Остались в запасе
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Коньяспор - Бешикташ
6
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Конья
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