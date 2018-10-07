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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Фенербахче - Истанбул Башакшехир: обзор матча 07 октября 2018
Фенербахче
07.10.2018, воскресенье, 18:00
Турция. Суперлига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
М. Исла
87'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
83'
65'
Желтая карточка
Э. Элиа
60'
Желтая карточка
А. Епуряну
58'
Желтая карточка
И. Кахведжи
40'
Желтая карточка
М. Да Кошта
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
38'
Желтая карточка
Д. Рейес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
4-1-1-1-2
23
Текин
37
Шкртел
13
Рейес
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
99
Эльмас
24
Айю
9
Фрай
19
Слимани
3-2-2-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Да Кошта
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
8
Моссоро
17
Кахведжи
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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