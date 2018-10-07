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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 07 октября 2018
Эспаньол
07.10.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
7'
Э. Перес
79'
С. Дардер
90+2'
П. Пьятти
45'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
ГОЛ! 3:1!
П. Пьятти
Пас отдал
С. Гарсия
90'
+2
Желтая карточка
С. Дардер
90'
ГОЛ! 2:1!
С. Дардер
79'
47'
Желтая карточка
Р. Мори
Желтая карточка
М. Эрмосо
45'
+3
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
33'
Желтая карточка
Мигелон
ГОЛ! 1:0!
Э. Перес
Пас отдал
Б. Иглесиас
7'
Желтая карточка
Д. Лопес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
2-2-3-3
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
25
Рока
5
Лопес
21
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
30
Перес
9
Гарсия
7
Иглесиас
3-2-1-1-2
1
Асенхо
19
Лаюн
4
Руис
26
Мори
14
Мигелон
24
Коста
14
Тригерос
8
Форнальс
9
Экамби
7
Морено
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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