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Расписание матчей
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Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль - Манчестер Сити: обзор матча 07 октября 2018
Ливерпуль
07.10.2018, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Манчестер Сити
Желтая карточка
Д. Вейналдум
90'
76'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Д. Старридж
️️️️
Р. Фирмино
72'
66'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
64'
Желтая карточка
Б. Менди
56'
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
Н. Кейта
️️️️
Д. Милнер
29'
21'
Желтая карточка
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Гомес
23
Вейналдум
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
23
Менди
5
Фернандиньо
26
Марез
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
20
Силва
20
Милнер
8
Кейта
8
Кейта
20
Милнер
9
Фирмино
15
Старридж
15
Старридж
9
Фирмино
19
Стерлинг
10
Сане
10
Сане
19
Стерлинг
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Ливерпуль
Манчестер Сити
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ливерпуль - Манчестер Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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