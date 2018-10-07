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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Нюрнберг
РБ Лейпциг - Нюрнберг: обзор матча 07 октября 2018
РБ Лейпциг
07.10.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 7 тур
6 : 0
Завершен
Нюрнберг
3'
К. Кампль
7'
Ю. Поульсен
21'
М. Забитцер
32'
Т. Вернер
55'
М. Забитцер
59'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Нюрнберг
62'
Красная карточка
Т. Лайбольд
ГОЛ! 6:0!
Т. Вернер
59'
ГОЛ! 5:0!
М. Забитцер
Пас отдал
М. Хальстенберг
55'
50'
Желтая карточка
Э. Валентини
ГОЛ! 4:0!
Т. Вернер
32'
ГОЛ! 3:0!
М. Забитцер
Пас отдал
К. Кампль
21'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
7'
ГОЛ! 1:0!
К. Кампль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Нюрнберг
1
Фабиан Бредлов
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Патрик Эррас
ОП
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
20
Мукиэле
44
Кампль
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-2-3
1
Бредлов
22
Валентини
33
Марграйтер
14
Лайбольд
5
Мюль
31
Петрак
18
Беренс
23
Левен
9
Ишак
14
Кубо
7
Мисиджан
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Нюрнберг
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
4
Патрик Эррас
ОП
26
Кристиан Матениа
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
4
Патрик Эррас
ОП
26
Кристиан Матениа
ВР
35
Александер Фукс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мирослав Клозе
Статистика матча РБ Лейпциг - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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