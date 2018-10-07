Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 07 октября 2018
Наполи
07.10.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
3'
А. Унас
72'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
87'
Желтая карточка
А. Консильи
87'
Красная карточка
Рожерио
Желтая карточка
К. Кулибали
82'
ГОЛ! 2:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Э. Хюсай
72'
Желтая карточка
А. Диавара
42'
38'
Желтая карточка
М. Локателли
ГОЛ! 1:0!
А. Унас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
24
Малку
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
24
Диавара
7
Зелински
26
Рог
90
Верди
96
Унас
10
Мертенс
3-3-1-3
47
Консильи
96
Маньяни
67
Феррари
13
Рожерио
14
Лирола
5
Локателли
6
Марлон
4
Маньянелли
27
Боатенг
31
Джуричич
13
Бога
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Наполи - Сассуоло
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Сассуоло
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+