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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес: обзор матча 07 октября 2018
Колорадо
07.10.2018, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
15'
У. Циммерман
42'
А. Диоманде
48'
А. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Лос-Анджелес
Желтая карточка
К. Акоста
77'
Желтая карточка
Ш. Гаши
53'
48'
ГОЛ! 0:3!
А. Диоманде
Пас отдал
А. Ковар
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Диоманде
Пас отдал
Л. Нгюйен
Желтая карточка
Э. Кастильо
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
У. Циммерман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Диллон Серна
ЦП
10
Джайлз Барнс
ЦП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
10
Янник Боли
ЦФ
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
3-2-3-1
1
Ховард
21
Кастильо
15
Смит
44
Сьеберг
3
Акоста
94
Хаестон
19
Прайс
17
Серна
10
Барнс
11
Гаши
4-3-2
1
Миллер
25
Циммерман
2
Харви
21
Данило Силва
33
Бейташур
24
Нгюйен
11
Ковар
10
Фейлхабер
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Колорадо
Лос-Анджелес
18
Зак МакМат
ВР
10
Янник Боли
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
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