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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 07 октября 2018
Атлетико
07.10.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
74'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бетис
90'
+3
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
Л. Эрнандес
88'
85'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
С. Ньигес
78'
Желтая карточка
Ф. Луис
77'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Т. Парти
74'
Желтая карточка
Д. Годин
58'
Желтая карточка
Хуанфран
47'
41'
Желтая карточка
Х. Фирпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
16
Луис
21
Эрнандес
2
Годин
20
Хуанфран
16
Родри
6
Коке
8
Ньигес
18
Лемар
9
Калинич
7
Гризманн
4-2-3-1
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
23
Фирпо
27
Франсис
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Каналес
20
Ло Чельсо
80
Морон
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
32
Борха Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Атлетико - Бетис
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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