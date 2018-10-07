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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 октября 2018
Аякс
07.10.2018, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 8 тур
5 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
3'
Д. ван де Бек
48'
К. Дольберг
53'
Р. ван Рейн (АГ)
61'
Х. Зиеш
84'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 5:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Х. Зиеш
84'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
83'
67'
Желтая карточка
П. Хацидиакос
Желтая карточка
К. Хунтелаар
67'
ГОЛ! 4:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
М. де Лигт
61'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Р. ван Рейн
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Дольберг
48'
46'
Желтая карточка
М. Вейинович
ГОЛ! 1:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Тадич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Гус Тил
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
3-2-3-1-1
24
Онана
17
Блинд
4
де Лигт
8
Вебер
3
Тальяфико
3
Мазрауи
22
Зиеш
6
ван де Бек
20
Шоне
10
Тадич
9
Дольберг
2-3-2-1
40
Бизот
16
ван Рейн
2
Оувеян
5
Вейинович
18
Мидтсьё
22
Свенссон
80
Гюдмюндссон
20
Тил
28
Йонсен
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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