Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 07 октября 2018
ПСЖ
07.10.2018, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
5 : 0
Завершен
Лион
9'
Неймар (П)
61'
К. Мбаппе
66'
К. Мбаппе
69'
К. Мбаппе
74'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
ГОЛ! 5:0!
К. Мбаппе
74'
ГОЛ! 4:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
69'
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Маркиньос
66'
64'
Желтая карточка
Ж. Морель
ГОЛ! 2:0!
К. Мбаппе
61'
59'
Желтая карточка
У. Ауа
45'
+1
Вторая желтая
Л. Тусар
Желтая карточка
М. Верратти
44'
Желтая карточка
Неймар
38'
Красная карточка
П. Кимпембе
32'
26'
Желтая карточка
Л. Тусар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Неймар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Буффон
3
Кимпембе
3
Силва
5
Маркиньос
24
Бернат
12
Менье
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Рафаэл
64
Денайе
23
Менди
29
Тусар
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча ПСЖ - Лион
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
ПСЖ
Лион
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
08:45
В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова еще на 6 лет
Вчера, 18:22
1
Французский журналист оценил возможное продление Сафоновым контракта с «ПСЖ»
Вчера, 13:59
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
«ПСЖ» хочет продлить контракты с Сафоновым и еще тремя футболистами
Вчера, 00:25
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+