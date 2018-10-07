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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 07 октября 2018
Аталанта
07.10.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
76'
Л. Тонелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
90'
+1
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Желтая карточка
Й. Иличич
89'
78'
Желтая карточка
К. Линетти
76'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тонелли
Пас отдал
Г. Рамирес
50'
Желтая карточка
Д. Прат
Желтая карточка
М. де Рон
46'
31'
Желтая карточка
Й. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
5
Масиелло
33
Хатебур
21
Кастань
19
Паломино
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
4-3-3
25
Аудеро
26
Тонелли
2
Андерсен
18
Берешиньски
29
Мурру
17
Линетти
8
Экдаль
26
Прат
10
Капрари
27
Квальярелла
92
Дефрель
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Аталанта - Сампдория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
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