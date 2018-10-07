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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 07 октября 2018
Зенит
07.10.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
50'
А. Дзюба
65'
Р. Мак
81'
П. Мамаев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
Замена
А. Заболотный
️️️️
Р. Мак
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Классон
Замена
Э. Маммана
️️️️
А. Дзюба
89'
85'
Красная карточка
С. Петров
Желтая карточка
Л. Паредес
83'
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Мамаев
Желтая карточка
Б. Иванович
80'
Желтая карточка
Л. Нету
79'
77'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
Ш. Каборе
72'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Вандерсон
70'
Замена
К. Куэва
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
Пас отдал
С. Дриусси
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Дриусси
50'
47'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Ерохин
46'
39'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
Желтая карточка
Д. Кузяев
17'
14'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Маурисио Перейра
ЛП
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
94
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
30
Торнике Окриашвили
ЦП
99
Кристиан Куэва
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-1-3-1
99
Лунев
23
Чернов
13
Нету
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
4-1-3-1-1
33
Крицюк
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
77
Каборе
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
7
Классон
94
Вандерсон
22
Дзюба
2
Маммана
2
Маммана
22
Дзюба
21
Мак
91
Заболотный
91
Заболотный
21
Мак
21
Ерохин
9
Кокорин
9
Кокорин
21
Ерохин
94
Вандерсон
2
Рамирес
2
Рамирес
94
Вандерсон
77
Каборе
30
Окриашвили
30
Окриашвили
77
Каборе
10
Перейра
99
Куэва
99
Куэва
10
Перейра
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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