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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор: обзор матча 07 октября 2018
Акхисар Беледиеспор
07.10.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Трабзонспор
35'
Х. Соса
43'
Б. Йылмаз (П)
67'
Ф. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
79'
Желтая карточка
Ж. Перейра
76'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
67'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Новак
Пас отдал
Ж. Перейра
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Йылмаз
39'
Желтая карточка
З. Туре
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Трабзонспор
10
Олкай Шахан
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-1-3-1
99
Озтюрк
77
Вурал
88
Османпаша
22
Юмлу
13
Лопеш
89
Келеш
7
Барбоза
18
Джевикер
45
Ману
4-4-2
1
Киврак
57
Новак
5
Хосейни
15
Туре
27
Перейра
33
Омюр
7
Соса
12
Онази
19
Амири
17
Йылмаз
23
Родальега
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор
25
Милан Лукач
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
97
Юсуф Языджи
АП
10
Олкай Шахан
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
10
Олкай Шахан
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Трабзонспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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