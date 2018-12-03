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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 03 декабря 2018
Аталанта
03.12.2018, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
56'
Д. Сапата
2'
Ф. Руис
85'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Милик
Пас отдал
М. Руй
79'
Желтая карточка
М. Руй
Желтая карточка
А. Масиелло
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Хатебур
56'
14'
Желтая карточка
Аллан
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Руис
Пас отдал
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бериша
33
Хатебур
19
Паломино
5
Масиелло
8
Госенс
15
де Рон
23
Манчини
8
Фройлер
24
Ригони
10
Гомес
91
Сапата
4-3-1-2
1
Оспина
3
Кулибали
52
Максимович
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
8
Руис
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
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