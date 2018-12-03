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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Акхисар Беледиеспор
Йени Малатьяспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 03 декабря 2018
Йени Малатьяспор
03.12.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Йени Малатьяспор - Акхисар Беледиеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Акхисар Беледиеспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
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