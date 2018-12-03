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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Касымпаша
Фенербахче - Касымпаша: обзор матча 03 декабря 2018
Фенербахче
03.12.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Касымпаша
44'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Касымпаша
Желтая карточка
Э. Эльмас
79'
Желтая карточка
М. Топал
53'
ГОЛ! 1:0!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
М. Вальбуэна
44'
26'
Желтая карточка
Т. Сербест
Желтая карточка
М. Исла
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Бариш Алиджи
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Касымпаша
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фенербахче
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-1-4-1-1
23
Текин
37
Шкртел
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
99
Эльмас
11
Экичи
17
Алиджи
5
Топал
28
Вальбуэна
19
Слимани
2-3-1
13
Бен Юссеф
89
Сары
15
Сербест
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
Остались в запасе
Фенербахче
Касымпаша
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
54
Эртен Эрсу
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Йигитан Гювели
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Фенербахче - Касымпаша
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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