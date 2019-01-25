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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 января 2019
Арсенал
25.01.2019, пятница, 22:55
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
43'
П. Обамеянг
31'
А. Санчес
33'
Д. Лингард
82'
А. Марсьяль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Гендузи
90'
+1
88'
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Лингард
Желтая карточка
С. Колашинац
85'
85'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
82'
ГОЛ! 1:3!
А. Марсьяль
76'
Желтая карточка
Д. Лингард
72'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
А. Санчес
72'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Лукаку
Замена
М. Озил
️️️️
А. Ивоби
64'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Л. Косиельни
64'
Травма
Л. Косиельни
62'
Желтая карточка
Л. Косиельни
54'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
43'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
Р. Лукаку
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Пас отдал
П. Погба
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
С. Папастатопулос
21'
Травма
С. Папастатопулос
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
19
Папастатопулос
6
Косиельни
34
Торрейра
34
Джака
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-1-2-1-2
44
Ромеро
23
Шоу
3
Линделеф
3
Байи
15
Янг
18
Матич
21
Эррера
8
Погба
77
Лингард
4
Санчес
9
Лукаку
19
Папастатопулос
13
Мустафи
13
Мустафи
19
Папастатопулос
6
Косиельни
6
Гендузи
6
Гендузи
6
Косиельни
17
Ивоби
10
Озил
10
Озил
17
Ивоби
77
Лингард
4
Джонс
4
Джонс
77
Лингард
9
Лукаку
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Лукаку
4
Санчес
9
Марсьяль
9
Марсьяль
4
Санчес
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Юнайтед
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Ли Грант
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
2
Диогу Далот
ПЗ
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Арсенал - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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