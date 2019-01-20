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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Марсель
Кан - Марсель: обзор матча 20 января 2019
Кан
20.01.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
47'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Марсель
Желтая карточка
Б. Санко
89'
61'
Желтая карточка
Б. Сарр
Вторая желтая
Ф. Жилберт
51'
Желтая карточка
Я. Бамму
49'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Пас отдал
К. Строотман
Желтая карточка
Ф. Жилберт
45'
+1
35'
Желтая карточка
Ж. Амави
Желтая карточка
К. Нинга
30'
6'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Э. Кривелли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-2-4
30
Самба
31
Армугом
44
Байссе
4
Джику
24
Жилберт
4
Диоманд
76
Файр
18
Бамму
29
Нинга
27
Кривелли
19
Тшокунте
3-1-2-3-1
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
23
Амави
8
Камара
8
Строотман
20
Лопес
10
Товен
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Кан
Марсель
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Кан - Марсель
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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