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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Дижон
Бордо - Дижон: обзор матча 20 января 2019
Бордо
20.01.2019, воскресенье, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Дижон
77'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Дижон
ГОЛ! 1:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
С. Калу
77'
71'
Желтая карточка
С. Ямбере
Желтая карточка
В. Йованович
71'
Желтая карточка
А. Корнелиус
64'
62'
Желтая карточка
У. Хаддади
51'
Желтая карточка
М. Абид
34'
Красная карточка
Р. Амалфитано
Желтая карточка
Я. Карамо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
4-1-1-3-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Кунде
33
Йованович
20
Сабали
94
Отавио
18
Плашил
14
Карамо
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
4-3-1-2
16
Аллен
26
Чафик
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
23
Слити
20
Амалфитано
17
Абид
22
Чан Хун
11
Таварес
22
Саид
Остались в запасе
Бордо
Дижон
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Бордо - Дижон
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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2025.01.02 23:11
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