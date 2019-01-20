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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Эмполи
Кальяри - Эмполи: обзор матча 20 января 2019
Кальяри
20.01.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
36'
Л. Паволетти
90+1'
Д. Фариас
70'
Д. Ди Лоренцо
81'
М. Зайц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Эмполи
ГОЛ! 2:2!
Д. Фариас
90'
+1
81'
ГОЛ! 1:2!
М. Зайц
Пас отдал
Ф. Капуто
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
М. Паскуаль
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Ионицэ
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
19
Романья
4
Писакане
33
Срна
23
Бирса
19
Падоин
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-2-4-1
49
Проведель
26
Сильвестре
14
Расмуссен
21
Паскуаль
22
Ди Лоренцо
34
Везели
8
Зайц
4
Бриги
18
Аква
25
Траоре
9
Капуто
Остались в запасе
Кальяри
Эмполи
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Кальяри - Эмполи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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