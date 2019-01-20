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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 20 января 2019
Шальке-04
20.01.2019, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
8'
Д. Калиджиури (П)
78'
Д. Калиджиури
20'
Э. Реджбечай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
ГОЛ! 2:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
У. МакКенни
78'
Желтая карточка
У. МакКенни
66'
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Реджбечай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Калиджиури
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
3-1-3-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
26
Сане
22
Настасич
21
Стамбули
18
Шепф
22
МакКенни
13
Руди
7
Скрыбски
20
Калиджиури
13
Ут
4-3-1-2
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
37
Реджбечай
31
Герхардт
27
Арнольд
11
Штеффен
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
8
Омар Маскарель
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
8
Суат Сердар
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
8
Суат Сердар
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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