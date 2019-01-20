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Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм - Тоттенхэм: обзор матча 20 января 2019
Фулхэм
20.01.2019, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
17'
Ф. Льоренте (АГ)
51'
Д. Алли
90+3'
Г. Уинкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Г. Уинкс
Пас отдал
Д. Н'Куду
86'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Алли
79'
Желтая карточка
Д. Роуз
79'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
75'
74'
Желтая карточка
Д. Санчес
Желтая карточка
А. Митрович
74'
Замена
Н. Кебану
️️️️
А. Шюррле
72'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Ж. Мишель Сери
61'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Р. Бабел
55'
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Льоренте
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
3-2-2-2
15
Серхио Рико
3
Рим
29
Кристи
12
Чамберс
23
Брайан
3
Одои
14
Сери
20
Шюррле
8
Бабел
9
Митрович
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
14
Вертонген
2
Триппьер
3
Роуз
4
Уинкс
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
12
Льоренте
20
Шюррле
92
Кебану
92
Кебану
20
Шюррле
14
Сери
75
Сиссе
75
Сиссе
14
Сери
8
Бабел
30
Сессеньон
30
Сессеньон
8
Бабел
9
Ламела
15
Дайер
15
Дайер
9
Ламела
8
Алли
14
Н'Куду
14
Н'Куду
8
Алли
Остались в запасе
Фулхэм
Тоттенхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Фулхэм - Тоттенхэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
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