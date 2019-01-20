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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Алькоркон
Спортинг - Алькоркон: обзор матча 20 января 2019
Спортинг
20.01.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 0
Завершен
Алькоркон
1'
У. Джурджевич
46'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Алькоркон
ГОЛ! 2:0!
Р. Лод
46'
35'
Желтая карточка
В. Касадесус
Желтая карточка
М. Пейберне
25'
ГОЛ! 1:0!
У. Джурджевич
Пас отдал
Р. Лод
1'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Алькоркон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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Спортинг
Алькоркон
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
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13 июля
4
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
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«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
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2016.05.22 11:26
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