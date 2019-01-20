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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 20 января 2019
Трабзонспор
20.01.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
49'
К. Экубан
80'
Ю. Языджи
32'
И. Кахведжи
42'
Г. Клиши
48'
К. Экубан (АГ)
86'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
86'
ГОЛ! 2:4!
Э. Вишча
ГОЛ! 2:3!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ф. Новак
80'
70'
Желтая карточка
А. Туран
64'
Желтая карточка
И. Кахведжи
ГОЛ! 1:3!
К. Экубан
49'
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Экубан
Желтая карточка
Ю. Языджи
47'
42'
ГОЛ! 0:2!
Г. Клиши
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
А. Туран
Желтая карточка
К. Экубан
28'
Желтая карточка
Ж. Перейра
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-1-1-3
57
Новак
15
Туре
27
Перейра
33
Омюр
97
Языджи
81
Экубан
23
Родальега
9
Нвакаеме
4-4-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
80
Кайсара
8
Моссоро
25
Белезоглу
66
Туран
17
Кахведжи
10
Вишча
70
Робиньо
Остались в запасе
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Главный тренер
Томас Райс
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Трабзонспор - Истанбул Башакшехир
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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