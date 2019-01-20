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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леганес
Барселона - Леганес: обзор матча 20 января 2019
Барселона
20.01.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Леганес
32'
У. Дембеле
71'
Л. Суарес
90+2'
Л. Месси
57'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леганес
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Альба
90'
+2
86'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
О. Родригес
86'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
М. Весга
78'
Замена
М. Сантос
️️️️
М. Брейтуэйт
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
71'
Замена
Малком
️️️️
У. Дембеле
69'
Замена
Л. Месси
️️️️
Артур
64'
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Аленья
64'
Желтая карточка
С. Роберто
60'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
К. Аленья
54'
ГОЛ! 1:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Ж. Альба
32'
30'
Желтая карточка
К. Омеруо
23'
Желтая карточка
Р. Тарин
Желтая карточка
С. Бускетс
12'
8'
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Малком
ПВ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
4
Вермален
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
10
Аленья
11
Коутиньо
10
Дембеле
9
Суарес
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
33
Сильва
12
Ньом
6
Весга
28
Тарин
36
Ресио
14
Родригес
22
Брейтуэйт
21
Эн-Несири
10
Аленья
11
Ракитич
11
Ракитич
10
Аленья
6
Артур
10
Месси
10
Месси
6
Артур
10
Дембеле
10
Малком
10
Малком
10
Дембеле
14
Родригес
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Родригес
6
Весга
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
6
Весга
22
Брейтуэйт
27
Сантос
27
Сантос
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Барселона
Леганес
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
3
Василий Кравец
ЛЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Барселона - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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