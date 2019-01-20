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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Аталанта
Фрозиноне - Аталанта: обзор матча 20 января 2019
Фрозиноне
20.01.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 5
Завершен
Аталанта
11'
Д. Манчини
44'
Д. Сапата
47'
Д. Сапата
64'
Д. Сапата
73'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Аталанта
Желтая карточка
П. Гильоне
88'
73'
ГОЛ! 0:5!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пессина
64'
ГОЛ! 0:4!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Хатебур
47'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сапата
Пас отдал
Б. Джимсити
44'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Пашалич
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Манчини
Пас отдал
М. Пашалич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Фрозиноне
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
23
Бригенти
18
Гольданига
32
Крайнц
3
Молинаро
18
Гильоне
8
Маиелло
13
Чибса
14
Вальзаниа
10
Кэмпбелл
9
Пинамонти
3-3-1-3
1
Бериша
6
Джимсити
2
Толой
21
Кастань
33
Хатебур
15
де Рон
23
Манчини
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Фрозиноне
Аталанта
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Альвини
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Фрозиноне - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
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