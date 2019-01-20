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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 20 января 2019
Сент-Этьен
20.01.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
Лион
21'
Р. Амума
65'
Н. Фекир (П)
90+5'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Дембеле
Пас отдал
Л. Дюбуа
71'
Желтая карточка
К. Тете
Желтая карточка
Л. Перрен
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Фекир
Желтая карточка
К. Монне-Паке
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Пас отдал
Г. Силва
21'
20'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-2-1-3
16
Руффье
11
Силва
15
Колоджейчак
24
Перрен
3
Суботич
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
10
Хазри
22
Монне-Паке
17
Амума
4-2-3-1
1
Лопеш
2
Тете
64
Денайе
6
Марсело
23
Менди
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Траоре
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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