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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Лацио
Наполи - Лацио: обзор матча 20 января 2019
Наполи
20.01.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
34'
Х. Кальехон
37'
А. Милик
65'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Лацио
90'
+1
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
П. Зелински
88'
87'
Желтая карточка
Л. Альберто
70'
Вторая желтая
Ф. Ачерби
65'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Х. Корреа
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
37'
36'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
34'
20'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-1-2-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
39
Альбиоль
24
Малку
24
Диавара
7
Зелински
8
Руис
30
Милик
10
Мертенс
7
Кальехон
3-5-1-1
1
Стракоша
26
Раду
15
Ачерби
5
Фелипе
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
94
Лукаку
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Наполи
Лацио
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Наполи - Лацио
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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