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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вальядолид
Леванте - Вальядолид: обзор матча 20 января 2019
Леванте
20.01.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
42'
Коке
90+5'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вальядолид
Желтая карточка
Коке
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Д. Верде
Желтая карточка
Р. Марти
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
Р. Марти
Пас отдал
А. Гарсия
90'
+5
90'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Желтая карточка
Э. Кабако
87'
78'
Желтая карточка
Б. Фернандес
Желтая карточка
Джейсон
61'
Желтая карточка
Р. Рочина
55'
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Р. Рочина
42'
40'
Желтая карточка
Антонито
15'
Желтая карточка
Э. Унал
Желтая карточка
Э. Барди
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
21
Мичел
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Леванте
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-3-2
13
Ойер
3
Гарсия
44
Пьер
23
Кабако
23
Коке
20
Кампанья
23
Джейсон
10
Барди
16
Рочина
9
Майорал
25
Моралес
4-3-2-1
1
Масип
17
Мойяно
22
Кико
20
Калеро
16
Дельгадо
2
Антонито
21
Мичел
8
Фернандес
20
Плано
19
Вилья
19
Унал
Остались в запасе
Леванте
Вальядолид
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
17
Никола Вукчевич
ОП
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
29
Леонардо Суарес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Леванте - Вальядолид
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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