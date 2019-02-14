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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Наполи
Цюрих - Наполи: обзор матча 14 февраля 2019
Цюрих
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Наполи
83'
Б. Кололли (П)
12'
Л. Инсинье
21'
Х. Кальехон
77'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Наполи
Желтая карточка
А. Неф
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Кололли
83'
82'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
С. Хелифи
️️️️
С. Одей
80'
79'
Желтая карточка
А. Диавара
77'
ГОЛ! 0:3!
П. Зелински
Пас отдал
Х. Кальехон
76'
Замена
С. Луперто
️️️️
Ф. Гулам
73'
Желтая карточка
Ф. Гулам
68'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
Замена
А. Сесай
️️️️
А. Винтер
67'
Желтая карточка
Х. Криэциу
59'
59'
Замена
А. Диавара
️️️️
Аллан
Замена
А. Маркезано
️️️️
Т. Домджони
46'
Желтая карточка
Ж. Унтерзее
24'
21'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
К. Малку
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
А. Милик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
3-3-3-1
25
Брехнер
17
Бангура
2
Максе
27
Унтерзее
31
Харабадзе
71
Криэциу
13
Неф
10
Кололли
7
Винтер
8
Домджони
98
Одей
4-3-1-2
1
Мерет
3
Кулибали
52
Максимович
24
Малку
13
Гулам
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
98
Одей
94
Хелифи
94
Хелифи
98
Одей
8
Домджони
19
Маркезано
19
Маркезано
8
Домджони
7
Винтер
9
Сесай
9
Сесай
7
Винтер
13
Гулам
5
Луперто
5
Луперто
13
Гулам
25
Аллан
24
Диавара
24
Диавара
25
Аллан
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
Остались в запасе
Цюрих
Наполи
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
1
Давид Оспина
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Цюрих - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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