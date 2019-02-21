Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Цюрих
Наполи - Цюрих: обзор матча 21 февраля 2019
Наполи
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Цюрих
43'
С. Верди
75'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Цюрих
ГОЛ! 2:0!
А. Унас
Пас отдал
Д. Мертенс
75'
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
Пас отдал
А. Унас
43'
Желтая карточка
В. Кирикеш
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
4-1-1-3-1
1
Мерет
13
Гулам
3
Кулибали
21
Кирикеш
4
Хюсай
24
Диавара
7
Зелински
10
Инсинье
90
Верди
96
Унас
10
Мертенс
2-5-2
25
Брехнер
17
Бангура
31
Криезиу
8
Домджони
10
Кололли
7
Винтер
94
Хелифи
27
Шенбехлер
98
Одей
9
Сесай
Остались в запасе
Наполи
Цюрих
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
31
Леван Харабадзе
ЛЗ
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Наполи - Цюрих
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Наполи
Цюрих
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+