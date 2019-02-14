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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Байер
Краснодар - Байер: обзор матча 14 февраля 2019
Краснодар
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Байер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Байер
82'
Замена
А. Драгович
️️️️
С. Бендер
Замена
А. Голубев
️️️️
М. Перейра
80'
80'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
М. Сулейманов
79'
Желтая карточка
М. Перейра
74'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
К. Ольссон
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
94
Вандерсон
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Олег Фоменко
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-3-2-1
33
Крицюк
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
10
Перейра
77
Каборе
8
Ольссон
7
Классон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
4-1-2-3
1
Градецки
8
Вайзер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
20
Арангис
38
Беллараби
8
Брандт
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
10
Перейра
50
Голубев
50
Голубев
10
Перейра
8
Ольссон
93
Сулейманов
93
Сулейманов
8
Ольссон
5
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
5
Бендер
17
Бэйли
27
Аларио
27
Аларио
17
Бэйли
Остались в запасе
Краснодар
Байер
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Олег Фоменко
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Краснодар - Байер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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