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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Краснодар
Байер - Краснодар: обзор матча 21 февраля 2019
Байер
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Краснодар
87'
Ч. Арангис
84'
М. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ! 1:1!
Ч. Арангис
87'
Замена
И. Телин
️️️️
А. Драгович
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
М. Сулейманов
81'
Желтая карточка
М. Перейра
77'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
В. Классон
70'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Хаверц
66'
61'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
К. Ольссон
Желтая карточка
А. Драгович
42'
37'
Желтая карточка
К. Ольссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Леон Бэйли
ЛП
20
Чарлес Арангис
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ПП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
94
Вандерсон
ПП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
15
Драгович
4
Та
8
Вайзер
20
Арангис
17
Бэйли
27
Аларио
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
4-1-3-1-1
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
25
Спайич
2
Рамирес
77
Каборе
94
Вандерсон
8
Ольссон
10
Перейра
7
Классон
18
Игнатьев
29
Хаверц
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
29
Хаверц
15
Драгович
92
Телин
92
Телин
15
Драгович
7
Классон
89
Стоцкий
89
Стоцкий
7
Классон
8
Ольссон
18
Газинский
18
Газинский
8
Ольссон
18
Игнатьев
93
Сулейманов
93
Сулейманов
18
Игнатьев
Остались в запасе
Байер
Краснодар
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Байер - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
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