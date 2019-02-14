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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Динамо К
Олимпиакос - Динамо К: обзор матча 14 февраля 2019
Олимпиакос
14.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо К
40'
Ж. Диаш
28'
В. Буяльский
90'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Динамо К
90'
+2
Желтая карточка
Т. Кедзиора
90'
ГОЛ! 1:2!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
74'
Желтая карточка
Б. Вербич
Желтая карточка
Д. Поденсе
58'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Диаш
40'
Желтая карточка
М. Камара
32'
28'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
Т. Кедзиора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Гильерме
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
4-2-2-2
1
Са
21
Цимикас
4
Сиссе
26
Вукович
5
Мерья
8
Гильерме
2
Камара
23
Диаш
7
Фортунис
11
Поденсе
19
Хассан
3-4-2-1
71
Бойко
94
Кедзиора
6
Бурда
16
Миколенко
10
Шапаренко
19
Шепелев
31
Шабанов
29
Буяльский
11
Цыганков
7
Вербич
9
Соль
Остались в запасе
Олимпиакос
Динамо К
12
Юрий Лодыгин
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
3
Че Че
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Олимпиакос - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
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Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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