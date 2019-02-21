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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Олимпиакос
Динамо К - Олимпиакос: обзор матча 21 февраля 2019
Динамо К
21.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Олимпиакос
32'
Ф. Соль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Олимпиакос
84'
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
В. Шепелев
79'
66'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
45'
Желтая карточка
Д. Поденсе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соль
Пас отдал
В. Миколенко
32'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
24'
Желтая карточка
Б. Вербич
22'
22'
Желтая карточка
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
3-4-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
6
Бурда
94
Кедзиора
31
Шабанов
10
Шапаренко
29
Буяльский
19
Шепелев
7
Вербич
11
Цыганков
9
Соль
4-2-2-2
1
Са
4
Сиссе
35
Торосидис
5
Мерья
21
Цимикас
41
Бухалакис
8
Гильерме
7
Фортунис
23
Диаш
11
Поденсе
19
Хассан
Остались в запасе
Динамо К
Олимпиакос
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
17
Сидклей
ЦЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Динамо К - Олимпиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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