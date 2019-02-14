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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шахтер - Айнтрахт
Шахтер - Айнтрахт: обзор матча 14 февраля 2019
Шахтер
14.02.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Айнтрахт
10'
Марлос (П)
67'
Тайсон
7'
М. Хинтереггер
50'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Айнтрахт
85'
Желтая карточка
М. Гачинович
Желтая карточка
С. Кривцов
77'
ГОЛ! 2:2!
Тайсон
Пас отдал
А. Мораес
67'
50'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Костич
Пас отдал
Л. Йович
19'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Вторая желтая
Т. Степаненко
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Марлос
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
С. Роде
Желтая карточка
Т. Степаненко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шахтер
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
8
Майкон
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
31
Исмаили
27
Кривцов
5
Хочолава
91
Бутко
27
Степаненко
10
Патрик
21
Коваленко
10
Марлос
18
Мораес
11
Тайсон
4-2-3-1
1
Трапп
21
Да Коста
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
20
Хасебе
6
Фернандес
17
Роде
9
Ребич
8
Гачинович
18
Костич
9
Йович
Остались в запасе
Шахтер
Айнтрахт
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
8
Майкон
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
8
Майкон
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шахтер - Айнтрахт
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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