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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Шахтер
Айнтрахт - Шахтер: обзор матча 21 февраля 2019
Айнтрахт
21.02.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Шахтер
23'
Л. Йович
27'
С. Аллер (П)
80'
С. Аллер
88'
А. Ребич
64'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Шахтер
ГОЛ! 4:1!
А. Ребич
Пас отдал
М. Гачинович
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Аллер
Пас отдал
Ф. Костич
80'
Желтая карточка
С. Аллер
68'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Мораес
Пас отдал
Исмаили
Желтая карточка
С. Роде
60'
Желтая карточка
Д. Абрахам
39'
33'
Желтая карточка
А. Мораес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Аллер
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Да Коста
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Шахтер
50
Сергей Болбат
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
8
Майкон
ЦП
11
Фернандо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трапп
19
Абрахам
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
20
Хасебе
21
Да Коста
17
Роде
18
Костич
8
Гачинович
9
Йович
22
Аллер
4-3-3
30
Пятов
91
Бутко
5
Хочолава
22
Матвиенко
31
Исмаили
10
Марлос
21
Коваленко
10
Соломон
11
Тайсон
18
Мораес
10
Патрик
Остались в запасе
Айнтрахт
Шахтер
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
11
Фернандо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
8
Майкон
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
11
Фернандо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
8
Майкон
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Айнтрахт - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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