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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Ренн
Арсенал - Ренн: обзор матча 14 марта 2019
Арсенал
14.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Ренн
5'
П. Обамеянг
15'
Э. Мэйтленд-Найлс
72'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ренн
90'
+5
Желтая карточка
Х. Траоре
Желтая карточка
С. Колашинац
90'
+3
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Рэмзи
87'
81'
Желтая карточка
Б. Бурижо
79'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Б. Андре
Желтая карточка
Г. Мхитарян
77'
Желтая карточка
П. Обамеянг
73'
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Колашинац
72'
70'
Замена
А. Эну
️️️️
К. Гренье
Замена
А. Ивоби
️️️️
М. Озил
70'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
А. Ляказетт
70'
55'
Желтая карточка
К. Гренье
Желтая карточка
А. Ляказетт
32'
18'
Желтая карточка
Мешер
ГОЛ! 2:0!
Э. Мэйтленд-Найлс
Пас отдал
П. Обамеянг
15'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рэмзи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
34
Джака
21
Рэмзи
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
4-3-2-1
40
Коубек
14
Траоре
17
Мешер
3
Да Силва
5
Бенсебаини
21
Андре
27
Бурижо
19
Гренье
7
Сарр
8
Бен Арфа
99
Ньянг
91
Ляказетт
22
Мхитарян
22
Мхитарян
91
Ляказетт
21
Рэмзи
34
Торрейра
34
Торрейра
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Озил
21
Андре
17
Леа Силики
17
Леа Силики
21
Андре
19
Гренье
23
Эну
23
Эну
19
Гренье
Остались в запасе
Арсенал
Ренн
1
Бернд Лено
ВР
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Арсенал - Ренн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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