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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Арсенал
Ренн - Арсенал: обзор матча 07 марта 2019
Ренн
07.03.2019, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Арсенал
42'
Б. Бурижо
65'
Н. Монреаль (АГ)
88'
И. Сарр
4'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Арсенал
Замена
Ж. Гелин
️️️️
К. Гренье
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
И. Сарр
Пас отдал
Д. Леа Силики
88'
Желтая карточка
М. Зеффан
87'
79'
Замена
С. Колашинац
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
Б. Бурижо
73'
70'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Озил
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Н. Монреаль
Пас отдал
М. Зеффан
65'
61'
Желтая карточка
Г. Джака
53'
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 1:1!
Б. Бурижо
42'
41'
Вторая желтая
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Б. Бурижо
38'
34'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Ивоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Денис Суарес
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-3-2-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
3
Да Силва
17
Мешер
2
Зеффан
19
Гренье
21
Андре
27
Бурижо
8
Бен Арфа
7
Сарр
23
Эну
4-2-1-2-1
1
Чех
19
Папастатопулос
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
10
Озил
17
Ивоби
7
Обамеянг
19
Гренье
25
Гелин
25
Гелин
19
Гренье
27
Бурижо
17
Леа Силики
17
Леа Силики
27
Бурижо
7
Обамеянг
23
Колашинац
23
Колашинац
7
Обамеянг
17
Ивоби
6
Гендузи
6
Гендузи
17
Ивоби
10
Озил
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Озил
Остались в запасе
Ренн
Арсенал
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
1
Бернд Лено
ВР
4
Денис Суарес
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Денис Суарес
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ренн - Арсенал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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