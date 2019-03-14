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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Динамо Загреб
Бенфика - Динамо Загреб: обзор матча 14 марта 2019
Бенфика
14.03.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
71'
Жонас
105'
А. Гримальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Динамо Загреб
Желтая карточка
Габриэл
114'
110'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
ГОЛ! 2:0!
А. Гримальдо
105'
104'
Вторая желтая
П. Стоянович
104'
Желтая карточка
П. Стоянович
Желтая карточка
А. Гримальдо
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Феликс
74'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Пицци
71'
Желтая карточка
Жонас
67'
45'
Желтая карточка
Б. Петкович
14'
Желтая карточка
Н. Моро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
14
Ловро Майер
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
3-3-1-1
1
Влаходимос
4
Рибейру
3
Диаш
34
Алмейда
15
Фейса
18
Габриэл
14
Живкович
21
Пицци
27
Рафа
3-4-2-1
1
Ливакович
30
Стоянович
13
Ррахмани
28
Теофил-Катерин
6
Моро
14
Гояк
66
Дилавер
92
Кадзиор
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
Остались в запасе
Бенфика
Динамо Загреб
99
Миле Свилар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
14
Ловро Майер
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
14
Ловро Майер
ЦП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
55
Дино Перич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Бенфика - Динамо Загреб
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
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